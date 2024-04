Le domaine Boël à La Louvière entre dans une nouvelle vie

Le domaine, situé tout près des grands axes routiers et des transports en commun, est considéré comme un "élément clé de la stratégie de développement urbain de la Ville de La Louvière et de son territoire environnant."

"Ce lieu emblématique est bien plus qu'une simple parcelle de terre à acquérir", ont indiqué les instances communales. "Ce château érigé à la fin du XIXe siècle par Gustave Boël, industriel et propriétaire des laminoirs louviérois, symbolise la réussite économique du passé industriel de la ville, mais aussi la ténacité et le labeur de milliers d'ouvriers qui ont contribué à la richesse de La Louvière."

L'acquisition concerne deux projets distincts. Le parc Boël, d'une superficie de quelque 20 hectares et véritable poumon vert situé en plein centre de La Louvière, sera mis en libre accès au public après sécurisation. Quant au futur du château Boël proprement dit, rien n'a encore été défini et toutes les pistes sont envisageables. Il est toutefois prévu que le château, complémentairement au parc, contribue au développement et au renforcement de l'offre touristique et culturelle du territoire.

Le montant de l'acquisition du parc et du château Boël est de 5,6 millions d'euros. L'achat du domaine sera subsidié à 50 % par la Région wallonne, à 40% par l'Europe et à 10% par la Ville de La Louvière.