Le lycée Gambetta à Arras évacué après une alerte à la bombe: "Les démineurs se rendent sur site"

Le collège-lycée de Dominique Bernard à Arras, l'enseignant assassiné vendredi dans un attentat jihadiste, a été évacué lundi matin en raison d'une alerte à la bombe, a constaté une journaliste de l'AFP.

L'alerte "fait suite à un message reçu" via internet, a précisé la préfecture du Pas-de-Calais. Selon BFMTV, c'est sur le chat du site moncommissariat.fr que le message a été publié. Il s'agit d'une plateforme qui explique les démarches à faire et qui guide les usagers vers les différents services de police et de gendarmerie.