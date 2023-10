Israël menace de réaliser une offensive terrestre à Gaza, mais va-t-elle réellement avoir lieu?

Le droit à se défendre, oui. Mais une réponse juste et avec un peu retenue... C’est le message des alliés d’Israël. Car "si Benyamin Netanyahou va trop loin, ce serait évidemment désastreux", d’abord pour les civils palestiniens mais aussi pour l’image des alliés d’Israël, dont les Américains, qui n’ont pas envie de porter cela en plus.

Israël menace de réaliser une offensive terrestre à Gaza, mais elle a été reportée ce dimanche. On commence donc à se demander si elle va avoir lieu. Et quelques voix effectivement se posent la question ces dernières heures, confirme Chantal Monet notre journaliste spécialiste des questions internationales. "Il y a clairement une pression des Américains qui tentent de retenir - ou en tout cas de contenir - le Premier ministre israélien qui, juste après les attaques du Hamas, a parlé de vengeance", dit notre journaliste.

C'est la raison pour laquelle le chef de la diplomatie américaine a visité 6 pays arabes ces derniers jours. Il retourne en Israël ce lundi. Car il y a aussi la question de l’après. L’offensive terrestre, c’est une chose. Mais après… Qu'est-ce qu'on fait ? "Le président Joe Biden a déclaré que l’occupation de Gaza par Israël serait une grave erreur. On voit vraiment que les Américains tentent d’empêcher les Israéliens de sombrer dans cette spirale de la vengeance", analyse Chantal Monet.

D'autant plus qu'il y a un risque d'embrasement sur plusieurs fronts. Si on regarde vers le Nord de Gaza, il y a le Liban et plus particulièrement le Sud Liban aux mains du Hezbollah, allié du Hamas et de l’Iran. Des accrochages meurtriers avec Israël se multiplient ces derniers jours. D'ailleurs, Israël a commencé ce lundi matin à évacuer ses habitants de la frontière car il y a un risque réel de deuxième front.

Plus à l’Est, il y a la Syrie : alliée aussi de l’Iran. "Israël a frappé ses 2 principaux aéroports Alep et Damas pour les mettre hors service et éviter que des attaques aériennes ne partent de là." Et puis il y a bien sûr la Cisjordanie : un autre territoire palestinien où la situation est explosive. Une cinquantaine de Palestiniens ont déjà été tués par des balles israéliennes ou des colons israéliens.