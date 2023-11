Le Westhoek et le Pas-de-Calais sont toujours sous l'eau: comment expliquer que la décrue ne se fait pas plus rapidement?

Des inondations dans le Westhoek chez nous et dans le Pas-de-Calais en France : et la décrue se fait très lentement... Nous allons voir pourquoi.

L’explication est à chercher du côté du sol, premièrement, dans le Westhoek, on ne parle pas du plat pays pour rien et pareil dans le Pas-de-Calais : c’est un département français très plat.

Comme il n’y a pas de pente, l’eau a du mal à s’écouler et elle stagne. Pour le comprendre, regardez ces images des inondations de juillet 2021 en Wallonie : l’eau ruisselle le long des pentes, elle prend de la vitesse et va donc s’écouler très rapidement… Ce n’est pas le cas dans le Westhoek et le Pas-de-Calais où l’eau s’accumule.