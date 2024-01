Les chutes de neige se décalent vers le centre et l'est de la France

Les chutes de neige, qui se sont poursuivies dans la nuit de mercredi à jeudi, vont prendre fin progressivement jeudi matin dans le nord de la France et se décaler vers l'est et le centre, selon Météo France.

Un total de 25 départements sont concernés jeudi par la vigilance orange "neige-verglas". La vigilance orange est prolongée jusqu'à 10H00 sur le Nord, le Pas-de-Calais et la Somme, s'appliquera à partir de 16H00 au Cantal, la Loire, la Haute-Loire et le Puy-de-Dôme, et à partir de 18H00 à l'Isère.