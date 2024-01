Nordahl Lelandais, pédophile et meurtrier français, est devenu père en prison: est-ce possible en Belgique?

Comment est-ce possible de devenir père alors qu'il est derrière les barreaux ? Sur le plateau du RTL info 19h, notre spécialiste juridique Dominique Demoulin nous éclaire. Cette situation pourrait-elle arriver chez nous également ? "Tout à fait", explique-t-elle. "Cela arrive de temps en temps, mais ça n'est pas l'idéal pour un enfant, forcément. Tous les détenus ont droit aux "VHS", les visites hors surveillance. Les demandes doivent être conjointes et doivent advenir lorsqu'il s'agit de proches, de quelqu'un qui a des relations avec le détenu depuis plus de 6 mois", explique-t-elle.

Seulement, le cas de Nordahl Lelandais semble plus épineux vu son profil : c'est un agresseur sexuel sur mineur et certains trouvent sa paternité inadmissible. Mais rien ne prévoit cela dans le droit belge... "La justice condamne à une privation de liberté, mais rien de plus ! On ne peut pas lui refuser d'avoir un enfant".

Nordahl Lelandais, 40 ans, a été condamné en février 2022 par les assises de l'Isère à la réclusion criminelle à perpétuité assortie de 22 ans de sûreté pour l'enlèvement et le meurtre de Maëlys, 8 ans, lors d'une soirée de mariage en août 2017.