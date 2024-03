"Nous pensons qu'il n'y a pas eu d'assassinat": la famille de Xavier Dupont de Ligonnès pense… qu'il est innocent

Xavier Dupont de Ligonnès, principal suspect de l'assassinat de sa femme et de leurs quatre enfants, est introuvable depuis 15 avril 2011. Date à laquelle il a été aperçu pour la dernière fois. Christine Dupont de Ligonnès, sa sœur et Bertram De Verdum son beau-frère, étaient nos invités ce jeudi. Le couple a développé une théorie selon laquelle, l'homme n'aurait pas tué sa famille, contrairement aux apparences.

Les analyses confirment pourtant que les corps sont bien ceux de la famille de Ligonnès, mais pour Christine et son compagnon, ce n'est qu'un rouage de l'opération d'exfiltration organisée pour "faire disparaître" tout le ménage: "Dans notre hypothèse, il ne s'agit plus d'une affaire criminelle, mais d'une opération spéciale et dans ce cas, si la famille a été exfiltrée et qu'il a fallu fournir des corps de substitution pour une mise en scène, les personnes en charge auront fait en sorte que l'ADN corresponde. Nous ne pensons pas que le laboratoire n'a rien fait, mais que l'ADN correspondait", explique Bertram De Verdum, le beau-frère de Xavier Dupont de Ligonnès.

La raison d'une telle opération? Ils n'en ont aucune idée. Mais selon eux, "il n'y a pas eu d'assassinat dans cette maison".