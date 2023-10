Plusieurs milliers de personnes ont répondu à l'appel du RWLP à Namur

Le coeur de l'organisation était une grande "manifest'action" organisée sur la place d'Armes en milieu de journée, afin de "mettre les inégalités à genoux et l'éradication de la pauvreté à l'agenda politique". De nombreux stands tenus par des acteurs du secteur associatif ont également permis à chacun de s'informer sur les différents combats du RWLP, comme le droit au logement, la suppression du statut de cohabitant, le droit à l'asile, la sécurité sociale, la lutte contre l'endettement ou encore des transitions environnementales et fiscales justes.

Une "grande rencontre" était organisée au Théâtre royal de Namur. Des militants et membres du RWLP y ont témoigné de leur vécu. Le RWLP, qui fête ses 20 ans, en a aussi profité pour dévoiler son programme politique à l'approche des élections. En parallèle, des ateliers, spectacles, débats et autres animations ont permis à petits et grands de prendre la mesure de la situation.