Quatorzième journée de mobilisation en mode "fin du match"

Les cortèges étaient plus épars que jamais, partout en France, après 5 mois de mobilisations qui n'ont pas empêché le gouvernement de faire passer, sans qu'elle soit votée par l'Assemblée nationale, cette réforme clé du second mandat d'Emmanuel Macron qui repousse notamment de 62 à 64 ans l'âge légal de départ à la retraite.

Quelque 900.000 personnes seulement ont manifesté selon le syndicat CGT, soit le niveau le plus bas depuis le début du mouvement en janvier, et quelques incidents, devenus traditionnels, ont éclaté dans certaines villes. Au total, plus de 11.000 policiers et gendarmes étaient mobilisés, dont 4.000 à Paris.