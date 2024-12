François Bayrou nommé Premier ministre en France, le début d'une accalmie? "C'est ce qu'espère Emmanuel Macron"

"Le président de la République a nommé M. François Bayrou Premier ministre, et l'a chargé de former un gouvernement", selon un communiqué de l'Elysée. Est-ce le signe d'une accalmie dans la vie politique française ? "C'est ce que peut espérer Emmanuel Macron", souffle notre référent France Christophe Giltay.

Pourtant François Bayrou et Michel Barnier, 73 ans, à quelques mois près, tout les deux, ont des profils à peu près comparables : ils ont de très grandes carrières politiques l'un et l'autre. François Bayrou a été plusieurs fois ministre, chef de parti. "La seule chose, c'est que François Bayrou était d'un parti centriste, un peu l'équivalent des Engagés en Belgique, qui est plus proche d'Emmanuel Macron", rappelle notre journaliste. "On peut même dire que c'est lui qui a fait gagner Emmanuel Macron en 2017, en le rejoignant et en lui apportant ses voix et ses électeurs".

Du côté de l'opposition, les socialistes lui doivent notamment d'avoir soutenu François Hollande en 2012. Quant au Rassemblement national, ils lui doivent d'avoir accepté d'apporter des signatures à Marine Le Pen pour qu'elle puisse se présenter à l'élection présidentielle. "Actuellement, François Bayrou est en train d'essayer de négocier un accord de non-censure, en échange de quoi il s'engagerait à ne pas utiliser le fameux article 49.3, qui permet de faire passer des projets de loi en force", précise Christophe Giltay.

Cependant, il est probable que les socialistes ne participeront pas à son gouvernement et il n'est pas exclu que les Républicains préfèrent le soutenir de l'extérieur.