Schneider Electric compte sur l'intelligence artificielle pour aider à mieux consommer l'énergie

"Est-ce que ça coûte plus d'énergie que ça n'en rapporte?": le français Schneider Electric, géant des équipements électriques et automatismes industriels, compte de plus en plus sur l'intelligence artificielle (IA) pour aider ses clients à consommer moins d'énergie. Le groupe souhaite que l'IA réponde à un "besoin" de ses clients, explique à l'AFP Philippe Rambach, premier "Chief AI (artificial intelligence) officer" du groupe.

"Très souvent, les gens partent de la technologie, disent +voilà, en IA, on peut faire ça, comment on pourrait l'utiliser?+ Nous, on a inversé le sujet, on a dit, c'est quoi, les enjeux business de la boîte et là-dedans, lesquels l'IA peut aider ?". Parmi les applications concrètes développées par le groupe, l'une répond au doux nom de "Microgrid Advisor". Ce logiciel, assisté de capteurs, "va être capable de prédire la consommation de votre immeuble dans les 48 heures (actualisé tous les quarts d'heure), de prédire la production de vos panneaux solaires, de vos batteries, la qualité du réseau pour les prochaines 48 heures et après d'optimiser".

Il permettra ensuite à l'utilisateur de se servir du courant produit par ses panneaux solaires, ou de le stocker, d'acheter au réseau, de vendre au réseau, explique M. Rambach. Une optimisation qui peut permettre de verdir davantage l'utilisation de l'énergie: "quand le courant est cher, il est aussi carboné, parce que ça correspond au moment où tout le monde veut du courant en même temps, et dans ces cas-là, le fournisseur est obligé de démarrer les centrales à charbon, à gaz", souligne M. Rambach. Ce système, qui servait à l'origine à protéger des pertes de réseau, perfectionné grâce à l'IA, est pour l'instant réservé aux clients professionnels. Il sera décliné pour le grand public "avant l'été" sous le nom de "Wiser", selon M. Rambach.