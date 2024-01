Secourus d'Ukraine, trois lions ont trouvé refuge en Bourgogne

Après un long transfert de près de 90 heures, un lion et deux lionnes sont arrivés vendredi en Bourgogne après avoir été secourus de la guerre en Ukraine, a constaté un journaliste de l'AFP.

Atlas, un lion de deux ans et demi, et les deux lionnes Luladja et Queen, d'environ deux ans, sont arrivés tôt dans la matinée au Parc animalier de l'Auxois, à Arnay-sous-Vitteaux (Côte d'Or).