Signé Giltay: 22 ans après l'accession de Jean-Marie Le Pen au second tour de l'élection présidentielle en France, comment a évolué le parti?

Hier, cela faisait 22 ans que Jean-Marie Le Pen se qualifiait au second tour de l'élection présidentielle en France. Un séisme à l'époque. Aujourd'hui, son ex-parti, le Front National, Rassemblement National aujourd'hui, est en tête des sondages pour les élections européennes et tout le monde semble trouver ça normal. Alors, que s'est-il passé en 22 ans ?

Le 1er mai 2002, un million et demi de personnes sont descendues dans la rue à Paris pour faire barrage à l'extrême droite. Il y avait même de nombreux Belges. Je me souviens d'ailleurs d'avoir interviewé l'écologiste Isabelle Durant au cœur de la manif. Elle était à l'époque vice-Première ministre. C'est vous dire à quel point le score de Jean-Marie Le Pen fut une déflagration en France, en Europe, et même dans le monde. La presse américaine notamment en avait beaucoup parlé.

En 2022, 20 ans plus tard, Marine Le Pen réalisait le score de 41,5% au second tour de l'élection présidentielle. 23.000 manifestants sont descendus dans la rue pour s'en offusquer … dans toute la France, c’est-à-dire presque personne. L'ex-Front national a réussi sa dédiabolisation, et même sa banalisation.