Signé Giltay - La France signe un accord d'assistance à l'Ukraine: se prépare-t-on à un conflit de longue durée?  

L'Assemblée nationale française a voté hier à une large majorité le texte de l'accord d'assistance à l'Ukraine négocié en février entre Paris et Kiev. Le texte prévoit un renforcement de la coopération militaire et un soutien de la France à l'entrée de l'Ukraine dans l'Union européenne et l'OTAN. En filigrane, on peut y voir la préparation à un conflit de plus longue durée.

On l'oublie trop souvent, mais l'invasion de l'Ukraine a commencé en effet en 2014 avec l'annexion de la Crimée et la sécession de fait des provinces de l'Est, russophones, en guerre civile plus ou moins larvée contre le pouvoir central. En 2022, Moscou a franchi le pas de l'assaut final. L'offensive n'a pas atteint ses buts, mais la Russie occupe aujourd'hui 17% du territoire ukrainien. La guerre est claire, elle s'est transformée en guerre de position sur le modèle de 14-18.

Dans l'accord voté hier soir à Paris, il y a deux choses. D'abord, un soutien militaire aux Ukrainiens et notamment en matière de fourniture d'armes. Mais on le sait, depuis la chute du mur de Berlin, les Européens se sont détournés des questions militaires et leur industrie d'armement a été en grande partie démantelée. Malgré les belles promesses, il faudra des années pour la reconstituer. À tel point que sur proposition de la Tchéquie, l'Europe, d'abord réticente, a accepté d'acheter pour l'Ukraine des armes et des munitions sur le marché international.

Ensuite, pour l'intégration à l'Europe et à l'OTAN, il y eut aussi de belles promesses, mais le processus est long et complexe. Pour l'Europe, on estime que ça prendrait de 5 à 7 ans. Pour l'OTAN, ça pourrait être plus rapide, on l'a vu récemment avec la Suède. Mais là, on marche sur des œufs. D'abord, qu'adviendra-t-il de l'OTAN si Trump est réélu ? Et puis, cette adhésion obligerait les Alliés à faire jouer l'article 5 de l'Alliance. Cet article qui stipule que si un membre est attaqué, tous les autres doivent prendre sa défense. Et l'on revient à l'idée d'Emmanuel Macron qu'un jour peut-être, il faudra envoyer des troupes au sol.

Dans son discours hier au Parlement, Gabriel Attal a rappelé que l'accord signé avec l'Ukraine pour une aide civile et militaire se conçoit à l'horizon de 10 ans. "25 pays ont adhéré à cette démarche", a-t-il précisé. Le texte français a été adopté par 379 voix contre 99. Seuls les communistes et les mélenchonistes ont voté contre. On se serait cru revenir au temps de la guerre froide. Mais celle-ci est de plus en plus chaude.