Taha Siddiqui, journaliste menacé au Pakistan désormais auteur de BD

Journaliste, Taha Siddiqui a été obligé de fuir le Pakistan après s'être attiré les foudres de l'armée avec ses écrits. Plus de cinq ans après, il revient en bande dessinée sur son parcours et la tentative d'enlèvement à laquelle il a échappé.

Il l'ouvre, se met à courir sur une route embouteillée, échappe aux balles, et réussit à alerter ses amis dans les médias pour organiser rapidement une conférence de presse à propos de l'agression.

Deux coups de chance ont sauvé Taha Siddiqui. Il convainc l'homme qui lui serre le cou de lâcher, en promettant de bien se tenir, et remarque que la portière à sa droite n'est pas verrouillée.

- Athée convaincu -

Ce n'est qu'après son arrivée à Paris qu'il découvre qu'il est sur la liste de personnes à éliminer de l'armée pakistanaise, et qu'il ne pourra jamais remettre les pieds dans son pays.

Le roman graphique va bien au-delà de cet incident et du parcours de l'auteur, pour expliquer l'extension de l'extrémisme religieux et des conflits dans la région, à travers l'histoire de son éducation rigoriste en Arabie saoudite et au Pakistan.

"J'ai choisi de dire mon histoire en bande dessinée parce que je ne pouvais pas en avoir dans ma jeunesse", dit cet exilé. "Ça va certainement emmerder mon père. J'espère qu'il ne la verra pas".

Pas qu'ils soient en bons termes. La réaction de ce père à la tentative d'enlèvement a été qu'il s'agissait d'une punition divine, pour ne pas avoir suffisamment prié.

Une histoire vue et revue, à la Roméo et Juliette, a fait s'effondrer la foi musulmane de Taha Siddiqui, quand sa famille s'est opposée à son mariage avec une chiite qu'il avait rencontrée étudiant. Au Pakistan, le schisme entre sunnites et chiites est une ligne de faille délicate, sinon impossible à franchir.