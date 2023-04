"Vive nos pères !": au soir de leur vie, neuf tirailleurs enfin de retour au Sénégal

Lorsque le premier d'entre eux a franchi les portes de l'avion à l'aéroport Blaise Diagne, installé dans son fauteuil roulant, la barbe toute blanche, vêtu d'un boubou traditionnel marron, les familles et anciens combattants ont lancé les premiers applaudissements.

Neuf tirailleurs très âgés, qui ont combattu pour la France notamment en Indochine et en Algérie, sont arrivés vendredi au Sénégal pour finir sereinement leur vie, après une longue bataille avec l'administration française pour faire reconnaître leurs "sacrifices".

Un moment rendu possible grâce à une mesure dérogatoire décidée par le gouvernement français, qui leur permet de vivre en permanence au Sénégal sans perdre leur allocation minimum vieillesse de 950 euros par mois.

"La mesure est peut-être arrivée un peu tard, mais aujourd'hui le sentiment qui domine c'est la joie", poursuit-il, disant que son seul regret est que son aîné "ne pourra pas bénéficier du même plateau médical qu'en France".

"On a préparé ce qu'il aime le plus, le mafé", un plat traditionnel sénégalais. "Il est pressé de retourner au village, en Casamance, parce qu'il se sent mieux là-bas qu'à Dakar", a-t-il confié.

La première étape du retour est une rencontre vendredi avec le président Macky Sall au palais présidentiel. Une réception à l'ambassade de France est prévue samedi.