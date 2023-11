11 otages libérés par le Hamas en échange de 33 Palestiniens détenus dans les prisons israéliennes

C'est le quatrième groupe d'otages libéré depuis vendredi, dans le cadre d'un accord qui devait s'arrêter mardi matin mais va être prolongé deux jours, selon le Hamas et le Qatar.

Des ressortissants français, allemands et argentins possédant également la nationalité israélienne font partie des onze otages libérés par le Hamas en échange de 33 Palestiniens détenus dans les prisons israéliennes, a annoncé lundi le Qatar.

"Les personnes libérées des prisons israéliennes comprennent 30 mineurs et trois femmes, tandis que les Israéliens libérés de Gaza comprennent trois citoyens français, deux citoyens allemands et six citoyens argentins", a déclaré le porte-parole du ministère qatari des Affaires étrangères, Majed Al-Ansari, sur X, anciennement Twitter.