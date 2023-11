Quel est l'impact réel des fausses alertes à la bombe dans les écoles?

27 écoles ont été fermées ce lundi dans le Brabant wallon et à Bruxelles suite à une fausse alerte à la bombe. Julien Nicaise, administrateur général de Wallonie-Bruxelles Enseignement, était l'invité du RTL info 19h. Il a évoqué l'impact que cela avait. "Comme on sait qu'il y a déjà eu des cas très graves en France dans certaines écoles, on est extrêmement prudent", dit-il. "Mais ce type d'alerte se multiplie et les conséquences sont assez graves. Pour les familles, sur le plan pédagogique et aussi sur le plan financier."

Des forces de police ont été mobilisées et "des personnes qui n'ont pas pu se rendre au travail ce matin car ils ont dû récupérer leurs enfants et rester chez eux", précise Julien Nicaise. "Les écoles sont prises pour cible et c'est inacceptable."