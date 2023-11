41 ouvriers enfin secourus après 17 jours en Inde: Ils étaient coincés dans un tunnel effondré

Les secouristes ont finalement réussi à atteindre et sauver les 41 ouvriers piégés dans un tunnel effondré depuis 17 jours en Inde.

Sur les derniers mètres, les secouristes ont dû creuser à la main et à l'aide de petits outils, car il n'était plus possible d'utiliser leurs machines. Les ouvriers vont maintenant être évacués du tunnel par le tuyau en acier. Les ambulances sont prêtes à intervenir à la sortie du tunnel, comme le montrent les images de la télévision locale.

Les travailleurs piégés dans le tunnel survivent depuis quinze jours grâce à l'air, la nourriture, l'eau et l'électricité qui leur parviennent par un tuyau spécialement construit à cet effet. Par ce biais, les hommes ont également reçu la semaine dernière une caméra leur permettant de communiquer avec le monde extérieur.

L'effondrement, causé par un glissement de terrain, s'est produit le 12 novembre dans l'État indien d'Uttarakhand, dans l'Himalaya. Un tunnel de 4,5 kilomètres y est en cours de construction. La section qui s'est effondrée se trouve à environ 200 mètres de l'entrée du tunnel.