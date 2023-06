Académie du cannabis, une révolution de l'herbe en Afrique du Sud

"Il est important pour nous de professionnaliser le secteur et montrer que nous ne sommes pas des toxicos aux yeux rougis, passant des heures à s'extasier sur la qualité de l'herbe", explique à l'AFP le cofondateur de la Cheeba Cannabis Academy, Linda Siboto.

Dans cette école d'une banlieue de Johannesburg, l'emploi du temps varie entre cours de commerce, nutrition et horticulture : les élèves ici sont des cultivateurs (en herbe) de cannabis mais dans l'établissement, interdiction stricte de fumer.

Le secteur présente un "énorme potentiel" pour les investissements et pourrait "créer plus de 130.000 emplois", a assuré l'an dernier le président Cyril Ramaphosa. Un enjeu dans un pays au climat socio-économique morose, rongé par un chômage endémique.

"Nous avons un taux d'ensoleillement incroyable et beaucoup de terres" disponibles, souligne Trenton Birch, cofondateur de l'école. Tous les atouts, selon lui, pour placer le pays parmi les plus grands exportateurs mondiaux quand d'autres comme le Canada produisent à des coûts plus élevés en intérieur.

Sur un marché qui pourrait, selon les projections, peser 272 milliards de dollars d'ici 2028, la Cheeba Cannabis Academy prépare ceux qui voudront prendre une part du gâteau. En douceur.

Les journées des aspirants planteurs d'herbe commencent habituellement par une séance de yoga. Ce jour-là, ils poursuivent en blouses blanches avec une séance de travaux pratiques au laboratoire.