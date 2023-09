Apple cède et intègre le port de chargement universel requis par l'Europe

Et "désormais, le même câble peut charger votre Mac (ordinateur), votre iPad (tablette), votre iPhone et même vos AirPods pro de deuxième génération (écouteurs sans fil)", a ajouté Kaiann Drance.

Les dirigeants de la marque à la pomme ont dévoilé mardi quatre nouveaux iPhone avec, comme chaque année, des écrans plus lumineux, des objectifs plus sophistiqués et des capacités informatiques plus perfectionnées.

Le modèle de base, l'iPhone 15, sera commercialisé à partir de 800 dollars, le même prix que l'iPhone 14 présenté il y a un an.

Ils ont aussi donné de nombreux détails techniques sur la nouvelle montre, l'Apple Watch Series 9, dont la batterie dure plus longtemps et qui est "notre premier produit neutre en termes d'émission carbone", a assuré Lisa Jackson, vice-présidente chargée de l'Environnement au sein de la société.