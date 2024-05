Attaque contre le premier ministre slovaque: le suspect explique son acte

Le suspect justifie son acte

L'assaillant, identifié par les médias slovaques comme étant Juraj Cintula, âgé de 71 ans, a été immédiatement arrêté par les gardes de sécurité du Premier ministre. Samedi, un tribunal l'a placé en détention préventive pour tentative de meurtre avec préméditation. "Lors de l'interrogatoire, il a déclaré qu'il n'était pas d'accord avec la politique du gouvernement actuel", peut-on lire dans une décision rédigée par le juge Roman Puchovsky samedi.

Il n'était pas d'accord avec la politique du gouvernement actuel

L'assaillant reproche notamment au gouvernement de Robert Fico l'abolition du bureau du procureur spécial, les attaques contre les médias, l'arrêt de l'aide militaire à l'Ukraine, et sa politique à l'égard de l'Union Européenne. L'homme "a répété qu'il ne voulait pas tuer Robert Fico, mais qu'il voulait le blesser et nuire à sa santé, qu'il visait le bas de son torse et que, selon lui, il l'avait touché au bas du torse", a écrit le juge.