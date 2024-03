Au Chili, une fondation utilise l'intelligence artificielle pour une raison surprenante

Une fondation dédiée à la recherche d'enfants adoptés illégalement et emmenés à l'étranger pendant la dictature d'Augusto Pinochet au Chili a lancé vendredi une nouvelle campagne de recherche utilisant l'intelligence artificielle.

Le programme de la Fondation Fils et Mères du Silence (HMS) et de la branche chilienne de l'agence de publicité sud-coréenne Cheil a compilé les photographies de quatre familles qui affirment que leurs enfants ont été volés pendant la dictature (1973-1990) et emmenés à l'étranger pour y être adoptés.

Depuis 2018, la justice chilienne enquête sur l'enlèvement de milliers d'enfants chiliens, notamment pendant les 17 années du régime de Pinochet, "vendus" ensuite à l'étranger.