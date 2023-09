Biden promet de "continuer à sanctionner" l'Iran pour ses actions "provocatrices"

Le président américain Joe Biden a promis lundi de "continuer à sanctionner l'Iran pour ses actions provocatrices dans la région" après l'annonce d'un échange de prisonniers entre Téhéran et Washington, qui le place dans une position politique délicate.

"Cinq Américains innocents qui étaient détenus en Iran rentrent enfin à la maison" s'est par ailleurs félicité le président américain, qui a adressé ses remerciements aux gouvernements impliqués dans les négociations: le Qatar, Oman, la Suisse et la Corée du Sud.

Deux des cinq prisonniers iraniens libérés par les États-Unis sont arrivés à Doha, au Qatar, pour retourner en Iran, avaient indiqué plus tôt des médias iraniens.

"Deux prisonniers iraniens, Mehrdad Moin-Ansari et Reza Sarhangpour, libérés lors de l'échange de prisonniers iraniens et américains et prévoyant de se rendre en Iran, sont arrivés à Doha", a indiqué l'agence Tasnim. Les trois autres prisonniers iraniens concernés par l'échange ont également été libérés, selon l'agence, mais ne souhaitent pas aller en Iran.

L'échange de prisonniers s'accompagne du transfert de 6 milliards de dollars de fonds iraniens gelés en Corée du Sud vers un compte spécial au Qatar, un point clé dans les négociations sur le sort des prisonniers américains.