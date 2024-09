Chez lui, Biden discute de la Chine avec les dirigeants japonais, australien et indien

Selon ces textes, Joe Biden a parlé avec les dirigeants australien et japonais de "leurs préoccupations communes à propos du comportement autoritaire et déstabilisateur de la Chine, y compris en mer de Chine méridionale".

- "Incontournable" -

La Maison Blanche n'a pas publié dans l'immédiat de compte-rendu des entretiens entre le président américain et Narendra Modi.

Ce format diplomatique quadrilatéral, débuté pour répondre au tsunami dévastateur de 2004, avait pris une tournure plus institutionnelle en 2007, mais a par la suite connu des hauts et des bas, et vivotait plus ou moins à l'arrivée de Joe Biden à la Maison Blanche.

Ce dernier a voulu en faire, selon l'exécutif américain, un format "incontournable pour des années" dans une région hautement stratégique.