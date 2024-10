Conflit au Proche-Orient: un avion de la Défense va rapatrier 250 civils depuis le Liban, voici ce qui est prévu

Cette mission a pour but de rapatrier des Belges et des Européens qui ont exprimé leur volonté de vouloir quitter le Liban. C'est une opération assurée par un vol militaire belge via un avion MRTT de la Défense avec une capacité de 250 passagers, dont 150 Belges et 100 ressortissants d'autres nations.

L'avion atterrira à l'aéroport militaire de Melsbroek vers minuit. Les Belges iront ensuite à l'hôpital militaire de Neder-Over-Heembeek où leurs familles pourront venir les récupérer. Les autres passagers rejoindront leurs nations respectives.