Le chef de la diplomatie iranienne à Ryad pour parler du Liban et de Gaza

La chaine Al-Ekhbariya a publié une vidéo d'Abbas Araghchi reçu par son homologue saoudien, le prince Fayçal ben Farhane.

Le chef de la diplomatie iranienne est à Ryad "pour coordonner, avec les pays de la région, la façon de mettre fin au génocide et à l'agression du régime israélien et réduire les souffrances de nos frères et soeurs à Gaza et au Liban", avait indiqué plus tôt le porte-parole du ministère iranien des Affaires étrangères, Esmaïl Baghaï, sur X.

M. Araghchi s'était rendu la semaine dernière au Liban et en Syrie pour discuter avec des responsables, appelant à un cessez-le-feu au Liban et dans la bande de Gaza.