Coupe du monde au Qatar : Amnesty dénonce l'injustice autour des travailleurs migrants

Des centaines de travailleurs migrants embauchés comme agents de sécurité pour la coupe du monde de football de 2022 au Qatar n'ont pas obtenu justice pour les atteintes aux droits humains qu'ils ont subies, indique Amnesty International dans un communiqué jeudi. Une enquête de l'ONG démontre que des gardiens et des agents de sécurité embauchés par Teyseer Security Services, une société basée au Qatar, ont été la cible de préjudices et d'abus liés au travail.

Les travailleurs en question, originaires, entre autres, du Ghana, du Kenya ou du Népal, ont dû s'acquitter de frais de recrutement illégaux ainsi que d'autres coûts annexes et ont même été trompés sur les conditions générales de leur emploi. Les personnes interrogées par Amnesty ont dû payer de frais de recrutement allant de 185 euros à plus de 550 euros. Plus d'un tiers des hommes interrogés, surtout ceux qui travaillaient en tant que gardiens de sécurité, devaient travailler 12 heures par jour, jusqu'à 38 jours consécutifs, sans jours de repos ni rémunération prenant en compte les heures supplémentaires.

Pour avoir accès aux tribunaux du travail et au programme d'indemnisation qataris, une présence sur le sol du Qatar est requise. "N'ayant aucun moyen de déposer plainte à distance et n'ayant d'autre choix que de quitter le pays, les travailleurs migrants sont privés de justice", indique Amnesty.