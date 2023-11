De nouveaux otages doivent être libérés par le Hamas ce samedi: Israël a déjà reçu une liste

De nouvelles libérations d'otages du Hamas et de prisonniers palestiniens sont attendues samedi, au deuxième jour de la trêve entre le mouvement islamiste et Israël qui offre un fragile répit aux habitants de Gaza après sept semaines de guerre.

Cette trêve de quatre jours renouvelable, obtenue mercredi par le Qatar avec l'appui des Etats-Unis et de l'Egypte, prévoit la libération de 50 otages retenus dans la bande de Gaza et de 150 Palestiniens détenus dans les prisons israéliennes.

Ces 24 premiers otages (13 Israéliens, dix Thaïlandais et un Philippin) sont ensuite arrivés en Israël via l'Egypte. Israël a de son côté libéré 39 Palestiniens détenus dans ses prisons.

"Ce n'est qu'un début, mais pour l'instant cela se passe bien", a déclaré vendredi le président américain Joe Biden, ajoutant qu'il existe de "vraies chances" de prolonger la trêve. "Ces prochains jours, nous nous attendons à ce que des douzaines d'otages retrouvent leurs familles", a-t-il estimé.

Parmi les otages restants se trouvent encore 20 ressortissants thaïlandais, a indiqué samedi le ministère thaïlandais des Affaires étrangères, en espérant qu'ils "seront traités humainement et libérés sains et saufs le plus tôt possible".