Yoni a retrouvé sa femme et ses filles libérées par le Hamas mais il refuse de "fêter" leurs retrouvailles: il explique pourquoi

Ce jour-là, Yoni Asher était resté à son domicile au nord de Tel-Aviv lorsque son épouse Doron Asher Katz, 34 ans, rendait visite à sa mère dans le kibboutz de Nir Oz avec leurs fillettes de deux et quatre ans.

Je ne ferai pas la fête tant que les derniers otages ne seront pas rentrés à la maison

Lorsque les commandos ont attaqué le kibboutz, ils ont enlevé son épouse et ses filles et assassiné la mère de Doron, Efrat Katz, 69 ans. "Je suis heureux d'avoir retrouvé ma famille. Ressentir de la joie est permis et il est permis de verser une larme. C'est humain", a déclaré Yoni Asher, dans une vidéo diffusée par le Forum des familles d'otages vendredi soir. "Mais je ne fais pas la fête, je ne ferai pas la fête tant que les derniers otages ne seront pas rentrés à la maison", a-t-il ajouté. "Je veux souligner que nos enfants, nos pères, nos mères, nos soeurs, sont actuellement retenus en otage, il y a des gens dont le coeur est déchiré en ce moment et je veux être sûr que chaque otage rentre à la maison", a-t-il ajouté.