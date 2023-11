Personnes âgées, mères et enfants: voici ce que l'on sait des otages libérés par le Hamas vendredi

Six personnes âgées, trois mères et leurs quatre enfants. Voici ce que l'on sait des 13 otages libérés vendredi par le Hamas dans le cadre d'un accord avec Israël, selon les récits de leurs proches à l'AFP et dans la presse israélienne ,et le Forum des familles d'otages. Le Hamas a diffusé une vidéo de la libération des otages:

Ces libérations portent à 29 le total d'otages relâchés, sur les quelque 240 emmenés à Gaza lors de l'attaque du 7 octobre. Dix otages thaïlandais et un otage philippin, non concernés par l'accord entre Israël et le Hamas, ont également été libérés ce vendredi, selon le Qatar, tandis que cinq otages avaient été relâchés en octobre. Les otages libérés par le Hamas sont en "bon état" de santé, selon l'armée israélienne

Le premier groupe de 24 otages libérés (les 13 Israëliens, dix Thaïlandais et un Philippin) a subi des examens médicaux et se trouve en "bonne condition", selon le porte-parole de l'armée israélienne, Daniel Hagari. Alors que deux des otages ont été directement emmenés à l'hôpital pour des raisons non divulguées, les 22 autres ont pris la route vers une base de l'armée de l'air dans le désert du Néguev, a expliqué le porte-parole dans un communiqué. Ils ont ensuite été transportés dans des hôpitaux par des hélicoptères de l'armée de l'air. Ils y retrouveront leurs proches. Voyons maintenant les détails concernant les otages israéliens libérés.

Ruth Munder, sa fille Keren et son petit-fils Keren Munder, 54 ans, et son jeune garçon, rendaient visite aux grands-parents Ruth et Abraham Munder, 78 ans, au kibboutz Nir Oz lorsque la communauté a été attaquée par le Hamas. Tous ont été pris en otages. L'enfant a fêté ses 9 ans en captivité. Abraham Munder est toujours otage. Le frère de Keren, Roee Munder (50 ans), a été tué dans l'attaque. Keren Munder, qui habite Kfar Saba, au nord de Tel-Aviv, est enseignante dans le domaine de l'éducation spécialisée et entraîneuse de volley-ball pour enfants. Elle travaille dans une école de Bnei Brak, dans la périphérie de Tel-Aviv. Elle joue au volley-ball en amateure. Doron Asher Katz et ses deux filles Les fillettes de 2 et 4 ans et leur mère Doron Asher Katz, âgée de 34 ans, germano-israéliennes, ont également été enlevées à Nir Oz, où elles rendaient visite à leur grand-mère maternelle, Efrat Katz, 69 ans, assassinée par le Hamas. Le mari de Doron, Yoni Asher, resté seul à leur domicile au nord de Tel-Aviv ce jour-là, avait reconnu sa femme et ses filles dans une vidéo publiée sur les réseaux sociaux par le mouvement islamiste. Le frère de Doron, Ravid Katz, et le compagnon de leur mère, Gadi Moses, sont toujours retenus en otage.Ce dernier, un agriculteur de 79 ans, a essayé de mener des négociations avec le Hamas pour sauver les membres de sa famille. Il a finalement été lui aussi pris en otage. Margalit Moses Ex-femme de Gadi Moses, Margalit Moses, 77 ans, souffre d'un cancer qui nécessite une prise en charge médicale quotidienne, selon ses proches. Elle était apparue dans une vidéo du Hamas montrant sa capture à Nir Oz. Elle est également germano-israélienne. Adina Moshe La vidéo de l'enlèvement de cette femme de 72 ans à Nir Oz avait été diffusée sur les réseaux sociaux par le Hamas. Adina Moshe y apparaissait entre deux combattants sur une moto. Selon son petit-fils, interrogé par CNN, la septuagénaire était contrainte, pour ne pas tomber de la moto, de se tenir à l'homme qui avait abattu son mari quelques minutes plus tôt. Opérée du coeur l'année dernière, elle a besoin de médicaments, d'après sa famille. Danielle Aloni et sa fille Cette femme de 44 ans et sa fille de 5 ans avaient été enlevées à Nir Oz alors qu'elles se cachaient dans le mamad (pièce sécurisée) de la maison de la soeur de Danielle, Sharon Aloni Cunio. Pour les en déloger, les hommes armés du Hamas ont mis le feu à la maison. Leur famille est celle qui compte le plus d'otages (neuf). Danielle et sa fille ont été capturées avec Sharon (34 ans), son mari David Cunio (33 ans), leurs jumelles de 3 ans, le frère de David, Ariel (26 ans), la compagne de celui-ci, Arbel Yehoud (28 ans), et sa soeur, Dolev Yehoud (35 ans). Danielle Aloni était apparue dans une vidéo diffusée par le Hamas le 30 octobre. Yaffa Adar La vidéo de l'enlèvement de cette femme âgée de 85 ans, juchée par ses ravisseurs du Hamas à bord de ce qui semble être une voiturette de golf, a été partagée de nombreuses fois sur les réseaux sociaux. La vidéo, filmée par le Hamas, montre les instants où l'octogénaire est capturée chez elle, au kibboutz Nir Oz. Sa petite-fille Adva Adar s'inquiétait début novembre de l'état de santé de sa grand-mère, atteinte d'insuffisance cardiaque et rénale, et d'hypertension artérielle.

Tamir Adar, 38 ans, petit-fils de Yaffa, et père de deux enfants de trois et sept ans, a également été pris en otage avec elle. Hanna Katzir Ancienne assistante maternelle de 76 ans, Hanna Katzir, mère de trois enfants et grand-mère de six petit-enfants a également été enlevée à Nir Oz. Le 9 novembre, la septuagénaire apparaissait dans une vidéo diffusée par le Jihad islamique, allié du Hamas, qui avait ensuite annoncé son décès. Celui-ci n'avait pas été confirmé par Israël. Elle se déplace en déambulateur et a besoin de médicaments, selon sa famille. Son mari, Rami, a été assassiné par le Hamas. Son fils Elad, 47 ans, a également été pris en otage. Hanna Peri De nationalité sud-africaine, Hanna Peri, 79 ans, était au téléphone avec sa fille quand les hommes du Hamas ont fait irruption dans sa maison du kibboutz Nirim. Sa fille a alors tenté d'avertir son frère, Nadav Popplewell (51 ans), pour qu'il se mette en sécurité. En vain. Peu après, une photo, envoyée depuis le téléphone d'Hanna, confirmait qu'elle avait prise en otage avec Nadav. Son autre fils, Roy, a été tué dans l'attaque. Hanna Peri souffre de diabète, et voit très mal d'un oeil.