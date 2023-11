"Les Hautes Fagnes se réveillent sous la neige": les hauteurs se drapent de blanc, mais soyez prudents sur les routes

L'une de nos équipes s'est rendue sur les hauteurs belges. "Les Hautes Fagnes se réveillent sous la neige. On a entre cinq et sept cm par endroits. Les flocons continuent à tomber. Le mercure indique toujours zéro degrés. Les plaines devraient donc rester blanches une bonne partie de la journée. Alors ça fait évidemment le bonheur des promeneurs et des familles qui ont déjà ressorti leur luge", confie notre journaliste Florent Vanden Bergh.

Une fine pellicule blanche recouvre les hauteurs du pays ce samedi matin. Dans l'est de la province de Liège, notamment dans les Hautes Fagnes, et en province du Luxembourg, la neige a fait son apparition, comme on peut le constater sur les caméras placées par l'Institut Royal Météorologique (IRM) au Mont Rigi et à Saint-Hubert.

Selon l'IRM, de nouvelles averses à caractère hivernal sont attendues ce samedi au-dessus de 300 ou 400 mètres d'altitude. Les maxima varieront entre 1 et 2 degrés dans les Hautes Fagnes. De nouvelles averses de neige pourraient avoir lieu durant la nuit de samedi à dimanche. Les températures variant entre −2 et 2 degrés devraient permettre une petite accumulation de neige. La prudence reste donc de mise sur les routes où certains tronçons peuvent s'avérer glissants. "Au niveau de la route, c'est dégagé sur l'ensemble du réseau, mais il y a quand même du verglas, voire une fine couche de neige par endroits. Il vaut mieux être prudent", expliquait ce samedi vers 9H notre journaliste Florent Vanden Bergh.

De son côté, la porte-parole du Service public de Wallonie Mobilité et Infrastructures précise que la vigilance est de mise sur les routes jusqu'à dimanche en début d'après-midi. Selon Sarah Pierre, l'avertissement vaut pour les provinces de Liège, Namur et Luxembourg.

Selon l'IRM, des courants maritimes polaires instables de nord-ouest circulent entre une vaste dépression centrée sur l'ouest de la Russie, d'une part, et un anticyclone s'étendant de l'Irlande à l'Islande, d'autre part. Ils seront siège de nombreuses averses (en provenance de la Mer du Nord) qui prendront un caractère hivernal sur les hauteurs de l'Ardenne. Demain en cours de journée, une crête anticyclonique mobile stabilisera temporairement l'atmosphère, puis lundi une dépression se décalera des Iles Britanniques vers les Alpes; la perturbation associée à celle-ci conduira à des précipitations sous forme de pluie ou de neige sur notre territoire. Ensuite, le temps deviendra encore un peu plus frais avec des gelées nocturnes concernant également la Basse Belgique.

Ce samedi, le temps restera très variable et de nouvelles averses, parfois séparées par des éclaircies, traverseront notre pays à partir du littoral. En Ardenne, les averses prendront un caractère hivernal au dessus de 300 à 400 m ce matin, puis la limite pluie/neige remontera aux alentours de 500 à 600 m. Les maxima varieront entre 1 ou 2 degrés dans les Hautes Fagnes et 8 degrés en bord de mer. Le vent sera modéré de nord-ouest avec des rafales de 50 à 55 km/h, le long du littoral assez fort à fort avec des rafales de 60 km/h.

Ce samedi soir et la nuit prochaine, les averses se feront graduellement moins fréquentes, mais la couverture nuageuse restera assez importante. En haute Ardenne, les averses hivernales pourront à nouveau conduire à une petite accumulation. Les températures redescendront entre -2 et +2 degrés en Ardenne, entre 1 et 4 degrés dans le centre du pays et aux alentours de 8 degrés en bord de mer. Le vent sera modéré de nord-ouest, le long du littoral encore temporairement assez fort. En cours de nuit, le vent redeviendra faible à modéré. Il s'orientera à l'ouest dans l'intérieur du pays et à l'ouest-nord-ouest en bord de mer.

Dimanche matin, le temps sera gris au sud du sillon Sambre et Meuse avec des brumes, brouillards et nuages bas, alors que le ciel sera plutôt changeant ailleurs. Quelques averses résiduelles seront possibles, et elles pourront d'ailleurs prendre un caractère hivernal en haute Ardenne. L'après-midi, quelques éclaircies se développeront aussi en haute Belgique même si elles seront plus timides. Le risque de l'une ou l'autre averse (hivernale) se cantonnera alors à l'est du pays. Les maxima se situeront entre 0 degré en Hautes-Fagnes et 7 degrés à la mer, sous un vent souvent modéré d'ouest à sud-ouest.

Lundi, une zone pluvio-neigeuse active envahira notre pays. Le ciel sera couvert avec de la pluie sur l'ouest et le centre du pays, de la neige fondante sur l'est et même en neige au-dessus de 300 m. Les maxima se situeront entre 0 degré dans les Hautes-Fagnes et 7 degrés sur l'ouest du pays. Le vent de sud à sud-ouest sera soutenu. En soirée, le vent s'orientera au nord.

Mardi, le temps sera froid avec un ciel partiellement nuageux. En Ardenne, le ciel restera très nuageux avec encore quelques légères chutes de neige. L'une ou l'autre averse en provenance de la mer du Nord pourra également toucher la région côtière, mais ailleurs le temps devrait rester sec. Les maxima seront proches de -1 degré en haute Ardenne, +4 degrés dans le centre du pays et +6 degrés en bord de mer. Le vent sera faible à modéré de nord à nord-est.

Mercredi, la matinée sera froide avec de belles éclaircies et du brouillard givrant en Ardenne. Le ciel deviendra ensuite plus nuageux mais le temps devrait rester généralement sec. Les maxima seront proches de 5 degrés.

Jeudi et vendredi, de nouvelles perturbations traverseront notre pays avec éventuellement des précipitations hivernales. Les maxima seront proches de 3 ou 4 degrés. Le gel nocturne restera assez répandu.