RDC: le Dr Mukwege appelle l'ONU à suspendre le plan du retrait de la Monusco

Le prix Nobel de la paix 2018 et ex-candidat à la présidentielle en République démocratique du Congo, Denis Mukwege Mukengere, a demandé au Conseil de sécurité de l'ONU de suspendre et de revoir le plan conjoint du retrait de la Mission onusienne de maintien de la paix en RDC, la Monusco.

Le célèbre gynécologue justifie sa demande, datée du 5 mars, par la détérioration de la situation sécuritaire et humanitaire et par l'escalade des violences armées et ses effets sur la population de la province du Nord-Kivu (est).

"Nous nous adressons à vous pour exprimer notre profonde préoccupation sur la détérioration de la situation sécuritaire et l'escalade de la violence armée et son impact désastreux sur la protection des civils et la situation humanitaire dans l'est de la RDC depuis la résurgence en novembre 2021 du groupe armé M23 (Mouvement du 23 Mars, ndlr), dont le soutien direct et indirect par l'armée rwandaise est documenté par le Groupe d'Experts des Nations unies", écrit-il.

Selon lui, le retrait précipité des Casques bleus et de la brigade d'intervention (FIB) de la Monusco risque de laisser un vide sécuritaire, désastreux pour la protection des civils et la stabilité au pays.

Il invite le Conseil de sécurité à reconfigurer le mandat et la présence de la Monusco, afin de réunir les conditions d'un retrait responsable et durable, une fois que l'État (congolais) se sera doté d'institutions opérationnelles, professionnelles et redevables dans le domaine de la sécurité et de la justice.