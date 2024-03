Dix ans après la disparition du vol MH370, les doutes subsistent: qu'a-t-il bien pu arriver à l'avion?

Il y a d’abord ce qu’on sait de façon officielle : l’avion change de trajectoire et opère un demi-tour moins de quarante minutes après avoir décollé.

Première théorie : le pilote a coupé lui-même tous les signaux de l’appareil. Quelqu’un dans le cockpit a voulu faire disparaître l’avion, en volant le plus loin possible vers le sud, dans l’océan indien, en longeant les frontières pour ne pas être repéré. Selon cette théorie, avancée par des experts en aéronautique français, le pilote aurait supprimé tous les passagers en dépressurisant la cabine. Plus d’oxygène pour eux, et une température de -30 degrés...