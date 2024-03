Aux Philippines, la danse pour redécouvrir sa sensualité

"Depuis que je suis petite, les gens se moquent de moi parce que je suis potelée. Ca a sapé ma confiance en moi", confie Christelle Guno, qui se dit enchantée de ce cours.

"Je l'ai choisi car c'est un lieu dans lequel je me sens en sécurité et où je peux exprimer mes émotions", ajoute-t-elle. Grâce à cette danse, "je me sens sexy et je trouve la confiance en moi que je recherchais".

Dans un pays à 80% catholique, où les questions de sensualité et de sexualité restent souvent taboues, c'est précisément le but que Noreen Claire Efondo s'était fixé en créant le chairlesque en 2017.