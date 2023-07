Démantèlement d'une organisation de passeurs de migrants en Espagne

La police espagnole a annoncé mardi le démantèlement d'une organisation ayant fait passer plus de 200 migrants syriens ou algériens en Espagne depuis l'Algérie.

"Un réseau criminel transnational, qui introduisait des migrants syriens et algériens dans l'UE, a été démantelé. Dirigé depuis la Libye et l'Espagne, il comptait des cellules au Soudan, au Libéria et en Algérie", a indiqué la police dans un communiqué.

Quinze personnes ont été arrêtées dans le sud de l'Espagne dans le cadre de cette opération menée en collaboration avec Europol et les autorités allemandes et norvégiennes. Treize ont été placées en détention provisoire.