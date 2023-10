"Des deux côtés, la violence est inacceptable": le gouvernement fédéral "condamne fermement" les attaques au Moyen-Orient

Pour Eliane Thillieux, "rien ne justifie la violence, rien ne justifie les actes de barbarie" qui ont lieu de manière incéssante depuis quatre jours. "Cela s'apparente vraiment à des faits terroristes. Les victimes sont des civils: ce sont des femmes, des enfants, des papas, des mamans, des grands-parents, des bébés... Nous ne pouvons pas dans la communauté internationale accepter ces agissements", affirme la présidente de la Chambre des représentants, qui a indiqué "condamner fermement" ces violences autant du côté du Hamas, mais les répliques israéliennes. "De part et d'autres, il y a des victimes. Tout doit être condamné, et la communauté internationale ne peut pas accepter ces agissements."

Au sein de la Salle de Lecture du Parlement fédéral, Martin Buxant a interrogé la présidente de la Chambre au sujet du conflit et des violences qui frappent actuellement Israël mais également la bande de Gaza depuis samedi dernier.

"Éviter l'escalade"

Des mots fermes pour Eliane Thillieux qui condamne donc tant les premières attaques du Hamas que les répliques de l'état hébreux. Face à elle, Martin Buxant rappelle que le Hamas est considéré comme une organisation terroriste, et non Isräel. "À partir du moment où les règles de droit international ne sont pas respectées, je ne sais pas où qualifiés les actes terrosites. C'est juste inacceptable." Eliane Thillieux compte sur la communauté internationale pour se positionner, "ramener la modération" et "éviter l'escalade".

Ce lundi encore, des rassemblements de soutien à Israël ont eu lieu à Bruxelles tout comme dans le monde. La situation au Moyen-Orient est depuis plusieurs décennies une source de tension et les prises de position sont nombreuses, des deux côtés. Le conflit qui s'annonce pourrait-il avoir de sérieuses répercussions jusqu'en Europe, jusqu'en Belgique? "C'est un conflit qui est néfaste pour la paix dans le monde", a concrètement répondu la présidente de la Chambre.