Des groupes de protestation pro-palestiniens occupent plusieurs universités néerlandaises

Plusieurs groupes de protestation pro-palestiniens affirment sur les médias sociaux que les universités d'Amsterdam, d'Eindhoven, de Nimègue, de Maastricht et de Groningue sont occupées.

Sur les réseaux sociaux, on peut voir des manifestants entrer dans un bâtiment de l'université de Maastricht. En outre, des images en ligne montrent des tentes installées à l'extérieur.

Le groupe Nijmegen Student Encampment affirme également avoir occupé l'université Radboud de Nimègue. Idem pour le groupe Eindhoven Student Encampment à propos de la TU Eindhoven sur les médias sociaux. Des images en ligne montrent des tentes installées à l'extérieur.

Enfin, un journaliste de l'agence de presse ANP a constaté qu'entre 50 et 100 manifestants étaient présents sur le campus de l'université de Groningue. Ils ont planté des tentes et certaines personnes portent des sacs de couchage. Les manifestants crient des slogans tels que "Free Gaza" et "il n'y a qu'une seule solution, la révolution des étudiants". Les manifestants ne sont pas encore entrés dans le bâtiment de l'université.