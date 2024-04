Des troupes américaines visées en Irak

Les forces des États-Unis ont été visées par de nombreuses attaques dans la région depuis le début de la guerre entre Israël et le Hamas début octobre, mais elles ont quasiment cessé début février.

"Il s'agit de la seconde attaque contre les forces américaines depuis le 4 février", a-t-il ajouté.

Une autre s'est déroulée dans le week-end, avec des frappes de roquettes tirées du nord de l'Irak contre une base en Syrie chargée de lutter contre les djihadistes du groupe État islamique.

Entre début octobre et début février, plus de 165 attaques avaient visé les forces des États-Unis en Irak et en Syrie, causant des blessures mais aucun décès parmi les soldats américains.