20 personnes toujours en soins intensifs après de fortes turbulences dans un avion de Singapour Airlines: que s'est-il passé?

À l'heure actuelle, 20 personnes sont toujours en soins intensifs à Bangkok. Les patients originaires d'Australie, de Grande-Bretagne, de Hong Kong, de Malaisie, de Nouvelle-Zélande, de Singapour et des Philippines se trouvaient dans les unités de soins intensifs des hôpitaux Samitivej Srinakarin et Samitivej Sukhumvi.

Une personne est morte et trente autres ont été blessées dans un avion de Singapore Airlines qui a connu de fortes turbulences pendant son trajet de Londres à Singapour et a dû atterrir d'urgence mardi à Bangkok.

Que s'est-il passé précisément à bord de ce vol ? Pour nous éclairer, Pierre de Broqueville, ancien pilote de ligne était invité sur le plateau du RTL info 13h.

L'avion a perdu près de 2.000 mètres d'altitude en quelques secondes, ce qui a provoqué les blessures et la mort d'une personne. Comment l'expliquer ? "Il faut comparer cela à un bassin d'eau qui se vide et qui crée des remous", explique-t-il. "Ce jour-là, il y avait des vents forts venant du nord, là où se trouvait l'avion et une centaine de kilomètres plus loin, il y avait des énormes vents qui venaient du côté sud. Se frottant l'un à l'autre, ces vents provoquent d'énormes turbulences".

Est-il cependant possible d'anticiper ces turbulences ? "Il y avait probablement très peu de masse nuageuse et ces turbulences n'étaient apparemment pas reportées sur les cartes météorologiques. Le fait s'est déroulé alors que les gens étaient en train de manger leur plateau-repas, relax, sans ceinture. Les blessures sont aussi dues à tout ce qui est dans l'avion, qui vole et qui retombe, comme un trolley".