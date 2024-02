Deux ans de guerre en Ukraine: au moins un mort et trois blessés dans le crash d'un drone russe à Odessa

Une personne est morte et au moins trois autres ont été grièvement blessées vendredi soir à Odessa dans le sud de l'Ukraine après qu'un drone russe s'est écrasé contre un immeuble d'habitation, ont rapporté les autorités locales.

Le propriétaire de l'appartement est mort mais "les sauveteurs sont parvenus à sortir son épouse des décombres" et deux autres habitants d'un logement voisin ont été conduits à l'hôpital, dont certains pour des brûlures, ont indiqué les forces ukrainiennes.

"Un des drones abattus s'est écrasé contre une zone résidentielle d'Odessa, causant des destructions et un incendie", selon un message des forces de la Défense ukrainienne pour le sud du pays, posté sur le réseau social Telegram.

Dans un message sur Telegram, le gouverneur régional Oleg Kiper a confirmé que le corps d'un homme avait été découvert sur les lieux.

Une femme de 72 ans a été piégée "sous les décombres pendant presque de deux heures" et souffre de graves brûlures et fractures, a rapporté M. Kiper. D'après le gouverneur, une mère et sa fille ont été hospitalisées dans "un état grave".

Plus tôt vendredi, trois personnes ont été tuées dans le crash d'un autre drone russe abattu au niveau d'un bâtiment industriel, selon l'armée de Kiev, qui entre samedi affaiblie dans sa troisième année de guerre face à Moscou.