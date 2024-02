Guerre en Ukraine: après deux ans, le conflit stagne, pourquoi?

Cela fait maintenant deux ans que l'Ukraine est en guerre et depuis plusieurs mois, rien ne change sur la ligne de front. Pourquoi ce conflit est-il en train de s'enliser? Quel est l'état d'esprit des troupes ukrainiennes?

Si la victoire est symbolique pour Moscou, elle représente un sérieux coup au moral pour Kiev. Les Ukrainiens sur le front sont démoralisés, épuisés par un conflit qui s'enlise. Vadim a 33 ans, il est au premier plan depuis le début des combats: "Si seulement ils pouvaient nous remplacer. On a besoin de repos, mais pas seulement 10 jours. Ça ne servirait à rien. Il nous faut au moins six mois."

De moins en moins de volontaires

Après deux ans de guerre, les volontaires sont de moins en moins nombreux à se mobiliser et les bureaux de recrutement de plus en plus déserts. "Nous avons un gros problème de main-d'œuvre. Nous manquons d'hommes. Les gens ont perdu l'enthousiasme qu'ils avaient au début de l'invasion", souligne le commandant de la 59e brigade.

Selon l'état-major ukrainien, l'armée compte plus d'un million de combattants. Il en faudrait 500.000 de plus. Cette lassitude est également renforcée par une ligne de front qui stagne depuis un an. Les combats se concentrent dans le sud-est du pays.