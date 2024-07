Donald Trump victime d'une tentative d'assassinat: "J'ai été touché par une balle qui a transpercé le haut de mon oreille droite"

Un spectateur a été tué et deux autres grièvement blessés par des tirs lors d'un meeting du candidat républicain Donald Trump, a indiqué samedi le service de protection des personnalités politiques, le Secret Service, dans un communiqué publié sur X.

05h40

Biden "soulagé" d'apprendre que Trump est "sain et sauf et va bien"

Le président américain Joe Biden s'est dit "soulagé" d'apprendre que Donald Trump est "sain et sauf et va bien" après les tirs samedi lors du meeting de l'ex-président et candidat républicain à la présidentielle de novembre.

"Il n'y a pas de place pour ce genre de violence en Amérique", a également déclaré le président démocrate.