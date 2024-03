"Dragon Ball" : le manga japonais qui a transcendé les frontières

Adulé pour son style graphique devenu le mètre étalon du genre, son attrait universel et ses personnages apatrides, "Dragon Ball" d'Akira Toriyama a établi la norme de l'industrie japonaise du manga et conquis des millions de lecteurs à travers le monde.

Publié pour la première fois en 1984, "Dragon Ball" est l'un des mangas les plus vendus de tous les temps et a donné naissance à d'innombrables séries animées, films et jeux vidéo.

A la fois drôle et rocambolesque, la série fusionne les combats d'arts martiaux avec une histoire influencée par le classique de la littérature chinoise du XVIe siècle "La Pérégrination vers l'Ouest".

"Dragon Ball" est considéré comme un parangon du manga shonen - à destination des garçons adolescents - qui, au fil des ans, a défini l'industrie japonaise du manga et de l'anime et l'a propulsée vers une popularité mondiale.

Bien que d'autres superproductions, comme "One Piece" et "Naruto", proposent également des batailles à forte dose d'adrénaline et des héros de cape et d'épée, "Dragon Ball" a consolidé sa position en tant que référence du genre, selon les experts.