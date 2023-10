Emeutes: Borne présente jeudi les réponses régaliennes du gouvernement

La Première ministre réunira à cette occasion les maires des communes les plus touchées par les émeutes, qu'Emmanuel Macron avait reçus à l'Elysée début juillet. Les mesures présentées mercredi visent notamment, selon Matignon, à "garantir la sécurité de nos concitoyens, à mieux soutenir les familles et renforcer la cohésion nationale".

Plusieurs ministres en préciseront les contours: la ministre des Solidarités et des Familles, Aurore Bergé, détaillera celles ayant trait au "soutien à la parentalité" et au "rétablissement de l'autorité parentale". Le ministre de l'Intérieur Gérald Darmanin précisera celles ayant trait à "l'ordre républicain" et le Garde des Sceaux Eric Dupond-Moretti détaillera "les mesures judiciaires sur la responsabilité parentale et la justice des mineurs", selon Matignon.

Le ministre délégué chargé du Numérique, Jean-Noël Barrot, dévoilera les mesures relatives à son périmètre ministériel.

- "Reciviliser" -