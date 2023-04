En Irak, douleur et chagrin pèsent sur les célébrations du Nouvel An yazidi

Près de six ans après la mise en déroute du groupe Etat islamique (EI), la communauté yazidie reste hantée par les exactions jihadistes, la mémoire des disparus et la douleur de l'exil au moment où cette minorité kurdophone n'a pas encore retrouvé son foyer historique du Sinjar, dévasté par les combats dans le nord de l'Irak.

Les tenues de fête sont de sortie et les fidèles allument des bougies. Mais dans le nord de l'Irak, parmi les centaines de Yazidis venus au temple de Lalish célébrer leur Nouvel An, Omar Sinan n'oublie pas "le chagrin qui refuse de s'effacer".

Sur les hauteurs de Chikhan, dans la cour du temple de Lalish, 365 lampes à huile --une pour chaque jour de l'année -- s'allument avec le coucher du soleil à la veille du Nouvel An yazidi, qui commémore la création de l'univers par les anges et célèbre la nature et la fertilité.

Pieds nus en signe de respect au temple sacré, des hommes vêtus de blanc ont endossé leurs vestons brodés, des femmes ont sorti des coiffes traditionnelles serties de pièces dorées, posées sur un voile blanc. Certaines sont drapées dans une longue tunique blanche serrée à la taille.

"Avant notre joie était plus grande. Mais aujourd'hui (...) on ne peut pas oublier les évènements que les Yazidis ont vécus", confie à l'AFP Omar Sinan, père de trois enfants.