Enfants et conflits: Israël "écoeuré" de son ajout à la "liste de la honte" de l'ONU

Israël a été notifié vendredi de son ajout à la "liste de la honte" de l'ONU sur les droits des enfants lors de conflits, a annoncé l'ambassadeur israélien, se disant "choqué et écoeuré" de la décision du secrétaire général Antonio Guterres.

Le secrétaire général de l'ONU publie chaque année un rapport qui répertorie les violations des droits des enfants dans une vingtaine de zones de conflits dans le monde et liste en annexe les responsables de ces violations, baptisée "liste de la honte", qui incluent enfants tués et mutilés, recrutements, enlèvements ou violences sexuelles.

"Je suis profondément choqué et écoeuré par cette décision honteuse du secrétaire général. Vous savez que l'armée israélienne est l'armée la plus morale du monde", a lui déclaré Gilad Erdan, selon le communiqué.

"C'est une décision immorale qui aide le terrorisme et récompense le Hamas", a-t-il ajouté.

"Le seul qui est placé sur une liste noire aujourd'hui est le secrétaire général, dont les décisions depuis le début de la guerre, et même avant, récompensent les terroristes et les encouragent à utiliser les enfants dans des actes terroristes (...). Honte à lui!", a insisté l'ambassadeur, qui s'en prend régulièrement depuis derniers mois à Antonio Guterres et à l'ONU en général.