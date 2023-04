Erdogan profère de nouvelles menaces à l'encontre de la communauté LGBT

À quelques semaines des élections présidentielle et législatives turques qui se tiendront le 14 mai, Recep Tayyip Erdogan, l'actuel président et candidat à sa propre succession, a une nouvelle fois proféré des menaces à l'encontre de la communauté LGBT. Selon l'agence de presse d'État Anadolu, le dirigeant aurait promis lundi "d'agir activement contre les tendances perverses telles que les personnes LGBT, qui représentent une menace pour notre structure familiale."

Erdogan, ainsi que son parti AKP et le MHP, leur allié ultranationaliste au gouvernement, ont déjà partagé ouvertement leurs opinions homophobes et transphobes. Ils espèrent ainsi rallier les Turcs ultraconservateurs à leur cause. L'année dernière, des milliers de personnes sont descendues dans les rues du pays pour marquer leur opposition à la communauté LGBT.

En 2021, la Turquie s'était retirée de la convention internationale d'Istanbul, visant à lutter contre la violence à l'égard des femmes et la violence domestique. Selon Ankara, ces accords auraient permis de normaliser l'homosexualité.