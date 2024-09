Etats-Unis: au moins 3 morts lors du passage de l'ouragan Hélène, toujours très dangereux

La tempête a traversé la Floride jusqu'à la Géorgie voisine, a déclaré le Centre national américain des ouragans (NHC), exhortant les habitants à rester à l'abri des "vents catastrophiques", des ondes de tempête et des fortes pluies. "Il s'agit d'une situation extrêmement dangereuse".

Trois personnes ont été tuées vendredi lors du passage de l'ouragan Hélène qui s'est affaibli mais reste "extrêmement dangereux" après avoir frappé la côte sud-est des Etats-Unis alors qu’il déferle vers l'intérieur des terres, laissant dans son sillage des routes et des maisons inondées.

Les médias locaux ont rapporté que ces deux victimes, un homme et une femme, avaient trouvé la mort lorsqu'une caravane a été emportée par une tornade.

Le gouverneur de Géorgie, Brian Kemp, a déclaré sur X que deux personnes étaient mortes dans le centre de cet Etat, appelant tous les habitants "à se préparer à de nouveaux impacts d'Hélène, à rester vigilants et à prier pour toutes les personnes touchées".

De son côté, le gouverneur de l'Etat de Floride, Ron DeSantis, a déclaré qu'une personne avait été tuée alors qu'elle était en train de conduire dans la ville côtière de Tampa.

Après avoir touché terre, l'ouragan s'est progressivement affaibli passant de la catégorie 4 à la première sur l'échelle de Saffir-Simpson qui en compte cinq, avec des vents soufflant à 145 km/h.

- Deux millions de foyers et entreprises sans électricité -

Selon le site de suivi PowerOutage.us, plus de deux millions de foyers et entreprises étaient privés d'électricité en Floride et en Géorgie alors que la tempête se déplace vers le nord.