Frappes israéliennes sur le Liban, avant un discours de Netanyahu à l'ONU

Israël a mené vendredi de nouvelles frappes aériennes contre le mouvement islamiste libanais Hezbollah, ignorant les appels de ses alliés à un cessez-le-feu, avant un discours attendu du Premier ministre israélien devant l'ONU à New York vers 13h30 GMT.

Pour la cinquième journée consécutive, l'armée israélienne a mené vendredi des frappes contre le Hezbollah, mouvement soutenu par l'Iran et allié du Hamas palestinien, dont les tirs de roquettes visent presque quotidiennement le nord d'Israël depuis l'attaque sans précédent menée le 7 octobre 2023 par le Hamas sur le sol israélien, qui a déclenché la guerre dans la bande de Gaza.

Les bombardements israéliens, qui ont fait plus de 700 morts depuis lundi, dont de nombreux civils, ont jeté plus de 90.000 personnes sur les routes au Liban, selon l'ONU. Plus de 31.000 d'entre elles sont entrées en Syrie, selon Beyrouth.

Pendant ce temps, Israël poursuit son offensive dans la bande de Gaza. Son offensive à Gaza a fait jusqu'à présent 41.534 morts, majoritairement des civils, selon les données du ministère de la Santé du gouvernement du Hamas, jugées fiables par l'ONU, et y a provoqué un désastre humanitaire.